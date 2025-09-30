Monsieur Jean Pelletier 1934 - 2025

À l’hôpital de Montmagny, le 14 septembre 2025, à l’âge de 90 ans et 10 mois, est décédé M. Jean Pelletier, époux de feu Jeannette Daigle, fils de feu Dame Alexina Pellerin et de feu M. Cyprien Pelletier.

Il demeurait à Saint-Omer, comté de L’Islet. Il laisse dans le deuil, ses enfants Louise et Claude (Marie-Claude Fortin). Ses petits-enfants : feu Jesse, Vanessa (Alexandre Barré), Alexina, Édith (Jimmy Chouinard) et ses arrière-petits-enfants : Océane et Haylie. Sont également affectés par son départ ses frères et sœurs, les membres de la famille Daigle, ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un remerciement particulier est adressé au personnel de la Résidence Dupuis de Saint-Eugène pour leur présence et les soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8.

https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/

Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire C. Lavoie & Fils (De la Durantaye et Fils) 18, du Foyer Sud, Saint-Pamphile le samedi 11 octobre 2025 à compter de 12h. Une célébration commémorative suivra à 14h à la résidence funéraire.

Ses cendres seront ensuite déposées au cimetière paroissial de Saint-Omer. Pour renseignements : 418-356-3822, sans frais : 1-888-430-3822.

Pour vos messages de condoléances par télécopieur : 418-356-5230,par courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca, site web : www.deladurantaye.qc.ca.

