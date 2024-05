Monsieur Jean-René Pelletier (1939-2024)

À La Maison de la Montagne du Centre d’hébergement Saint-Eugène de L’Islet, le 2 avril 2024, à l’âge de 84 ans et 10 mois est décédé monsieur Jean-René Pelletier, époux de feu dame Cécile Thériault. Fils de feu dame Marie-Rose Ouellet et de feu monsieur Louis-Georges Pelletier, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.

Il laisse dans le deuil sa fille Lise (Ghislain Roy).

Il était le frère et le beau-frère de : feu Sr Simone, feu Lucienne (Yvan Bastien), feu Antonio (Thérèse Caron), feu Aline, Clémence, Noël (Denise Thomas) et feu Pierre; de la famille Thériault : Simone (feu Lionel Croteau) et feu Thérèse (feu Henri-Louis Cloutier).

Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel du Centre d’hébergement Saint-Eugène pour leur accompagnement et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, 4715, av. des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8 www.coeuretavc.ca

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye & Fils

4, ch. du Roy Ouest

Saint-Jean-Port-Joli

le vendredi 10 mai à compter de 13 h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le vendredi 10 mai 2024 à 15 h à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial « sous les étoiles ».

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec