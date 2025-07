Monsieur Jimmy Chouinard 1961-2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 23 juin 2025, à l’âge de 63 ans, entouré de l’amour de sa famille, est décédé monsieur Jimmy Chouinard. Fils de feu dame Claudette Pelletier et de feu monsieur Anatole Chouinard, il demeurait à Saint-Aubert-de-L’Islet.

Il laisse dans le deuil, son fils Maxim; ses sœurs et ses beaux-frères : Guylaine (Mario Dancause), Manon (Serge Prévost), Suzie (Marcel St-Pierre), Vicky et Jackie (Jimmy Rioux); Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces dont ses filleuls(es), Lindsay Fortin et Anthony-James Dubé, ses cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à Dre Geneviève Bouffard, à l’équipe du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli ainsi qu’aux membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny, pour la qualité de leurs soins, leur soutien et les délicates attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9. https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront au Salon paroissial (Sacristie de l’église) Saint-Aubert de L’Islet le samedi 2 août à compter de 12h30. Un hommage lui sera rendu le samedi 2 août 2025 à 15h au même endroit. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.