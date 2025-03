Au CHSLD de Lévis, le 19 février 2025, à l’âge de 80 ans et 11 mois, est décédé monsieur Joseph Gagnon, époux de madame Ginette Rochefort, fils de feu madame Marie-Thérèse Bradet et de feu monsieur Philippe Gagnon.Il demeurait à Montmagny.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Thomas (Mélanie Lambert), Elie(Patrick Laliberté), Rosemarie (Olivier Couture); ses petits-enfants : Isaac, Eliott, Olivia, Estelle, Blanche, Naomie, Louis, Léon, Marius; ses frères et soeurs : feu Jean-Philippe (Monique Bernier), feu Raynald (Alice Couture), Marc-André (Madeleine Desgagné), Pierrette (feu Jean-Guy Bouchard), feu Marcel-Marie (Johanne Tremblay), Pauline et Diane; ses beaux-frères et belles-sœurs (famille Rochefort): feu Alain (Raymonde Carrier), feu Eddy (Jeanne Marmet), feu Maryse (Sylvain Archambault), Martine (Jean-Réal Demers), José (Martin Gagné), ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s.

La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la Coopérative funéraire des Deux RivesCentre funéraire d’Aubigny154, Rue du Mont-Marie, Lévis G6V 8X1le samedi 15 mars 2025, de 13 h 30 à 16 h 15. Une cérémonie sera célébrée au salon le même jour à 16 h 30.

L’inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement.

Sincères remerciements au personnel soignant de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, au personnel soignant de l’Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu’au personnel du CHSLD de Lévis. Remerciements particuliers au Dr Jérôme Carrier et au Dre Annie Mercier.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, tél. 418 248-0630poste 24444; site web : www.fondationhoteldieumontmagny.com.

