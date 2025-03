À son domicile, le 27 février 2025, à l’âge de 78 ans et 9 mois, est décédé paisible- ment Monsieur Jules Métivier, fils de feu monsieur Joseph-Eugène (Jos) Métivier et de feu dame Gabrielle (Gaby) Émond. Homme d’une grande générosité, son sourire a marqué ceux et celles qui l’ont côtoyé.

Il laisse dans le deuil, son fils Pierre, ses sœurs : feu Thérèse (feu André Proulx),Solange, Carole, Françoise (Jean Proulx), Diane (Florent Roy), Martine, Sylvie (DenisGendron), ses frères : Yvon et Bruno et une amie de la famille, Andrée Marois. Sont aussi affectés par son départ son filleul Réjean Proulx, ses nièces, neveux, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s.

Selon ses volontés, il ne sera pas exposé et aucun service funéraire ne sera tenu entourant son décès. Il a été confié à la Maison funéraire Laurent Normand pour crémation et les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny dans le lot familial.

Des remerciements au Dr Mario Gaudreau, au Dre Michelle Boulanger ainsi qu’au personnel du CLSC de Montma- gny pour leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d’Hélène; https://www.jedonneneligne.org/maisonhelene/

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnor- mand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec