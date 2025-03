À l’Hôpital de Montmagny, le 26 février 2025, à l’âge de 86 ans et 11 mois, est décédé monsieur Laurent Caron, conjoint de feu dame Louisette Dubé (décédée en 1997) et de feu dame Jeannette Sénéchal (décédée en 2020). Il demeurait à Saint-Aubert-de-L’Islet.

Il laisse dans le deuil son fils Denis (Julienne Bernier), ses petits-fils : Ellyot et Jacob. Il était aussi le père de feu Nancy Caron.

Il était le fils de feu dame Blanche Caron et de feu monsieur Maxime Caron; le frère et le beau-frère de : feu Lucille (feu André Viel), Guy (Gertrude Pelletier), feu Fernand (Louise Cardinal), feu Claudette (feu Clermont Bélanger) et Jean-Claude (feu Micheline Fortin); de la famille Sénéchal : Joseph (Gemma Pelletier), feu Eudore (feu Ghyslaine Chevalier), Paul-Émile (Monique Gagné), Raymond (feu Madeleine Bernier), Thérèse et particulièrement Suzanne qui a été très présente dans les dernières années.

Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Dubé, ses neveux et nièces, ses cousins, cousines, autres parents et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny pour leur soutien et leur gentillesse.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/.

Les membres de sa famille vous accueilleront au salon paroissial Sacristie de l’église de Saint-Aubert le samedi 15 mars à compter de 9h30. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 15 mars 2025 à 11h en l’église de Saint-Aubert.Ses cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière paroissial de Saint-Aubert.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

Maison funéraire De la Durantaye et Fils418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.