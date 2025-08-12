Monsieur Magloire Fournier 1955-2025

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 7 juillet 2025, à l’âge de 69 ans et 8 mois, est décédé monsieur Magloire Fournier, conjoint de madame Ginette Langevin. Il était le fils de feu monsieur Philippe-A. Fournier et de feu dame Marguerite Fournier. Il demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2 le samedi 16 août 2025 à compter de 14 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 16 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny.

Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Ginette, les enfants de celle-ci : Mario Talbot (Martine Courtemanche), Caroline Talbot (Marc Martel), Jean-Marc Langevin (Maryse Drapeau), ainsi que ses nombreux petits-enfants et son arrière-petit-fils. Ses frères et sœurs de la famille Fournier : feu Jacques, Marc (Nicole Charest), Yves (Denise Thouin), Jean-Guy, Rénald (Johanne Perron), Jacqueline (feu Clément Marois), Lise (Doria Bastille), Colette, Huguette (André Lavoie), Ginette (Jules Guertin). Il laisse également dans le deuil, ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Langevin, ainsi que ses oncles et tantes, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s, tout spécialement Jean Chabot qui a été toujours présent pour lui.

La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison d’Hélène ainsi que Dre Boulanger de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l’organisme ou la fondation de votre choix.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec.