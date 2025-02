Monsieur Marc Gallichan (1962-2025)

À l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec, le 23 janvier 2025, à l’âge de 62 ans, est décédé Monsieur Marc Gallichan. Fils de feu dame Lucienne Litalien et de feu monsieur Roger Gallichan, il demeurait à L’Islet.

Il laisse dans le deuil sa compagne, Doris Talbot, Alain, Sylvie (André Fournier) et France (Henri Chouinard); ses neveux et nièces : Isabelle (Steve Pomerleau-Va chon) et Erik Gallichan (Anie Pilote); Mathieu Fournier; Simon (Audrée Michaud) et Tommy Chouinard (Christine Morin); leurs enfants : Alycia et Maïka Pomerleau-Vachon; Ely-Anna, Emerick et Alek Gallichan; Ariane et Xavier (son filleul) Fournier; Amélya et Daphnée Chouinard; Louis-Vincent et Hugo Chouinard.

Sont aussi affectés par son départ, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ses ami(e)s ainsi que la famille proche de Doris.

De chaleureux remerciements sont adressés aux membres du personnel de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, pour leurs attentions, leur dévouement et la qualité de leurs soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3, http://www.cancer.ca/fr-ca.

Les funérailles sans eucharistie seront célébrées le samedi 15 février 2025 à 14 h en l’église Notre-Dame-de-Bonsecours de L’Islet, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 12 h 30.

Ses cendres seront déposées ultérieurement au columbarium de la résidence funéraire De la Durantaye à Saint-Jean-Port-Joli.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

Maison funéraire De la Durantaye & Fils

418 247-5571, sans frais : 1 877 598-3093,courriel : info@deladurantaye.qc.caSite web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.