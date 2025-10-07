Monsieur Marcel Fournier 1943 - 2025

Au Centre d’hébergement de Saint-Fabien-de-Panet, le 18 août 2025,à l’âge de 82 ans, est décédé monsieur Marcel Fournier, époux de madame Armande Talon. Il était le fils de feu monsieur Alphonse-Émile Fournier et de feu dame Rose-Aimée Caron. Il demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le samedi 11 octobre 2025 à compter de 12 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 14 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse Armande, ses enfants : Martin (Annie Cummings), Chantal et feu Michel, ses petits-enfants : Rosalie (Eric Rakotoseheno), Emmy-Diane et Charlotte Fournier, Émile Nicole, ainsi que son/sa futur(e) arrière-petit-enfant à naître. Ses frères et sœurs : feu Lucille (feu Joseph Morin), Louise (feu Yvon Morin), feu Jean-Louis (feu Angèle Laliberté), Jeannine (feu Fernand Guillemette), Ghislaine (feu Gérald Guimont), Thérèse (feu Marcel Robin) et Gilles (Eric Roberts). Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Talon : Jean-Claude, Jeannine (feu Michel Pelletier), Pierrette (feu André Pelchat), Louise et Maurice. Il laisse également dans le deuil, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial est adressé à l’équipe du CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet pour le soutien, les soins et le dévouement même si le séjour fut bref. Compensez l’envoi de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer : https://cancer.ca/fr/ways-to-give.

Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec.