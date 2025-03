Monsieur Marcel Guay (1933-2025)

Au Centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 11 février 2025, à l’âge de 92 ans, est décédé monsieur Marcel Guay, époux de feu dame Lucille Deschênes. Sculpteur reconnu, il a ouvert son atelier à Saint-Jean-Port-Joli en 1954.

Il laisse dans le deuil, ses enfants : Robert (feu Christiane Bédard), Johanne (ClaudeHébert), Sylvain (Diane Blais), Raynald et Stéphane (Line Pardiac); ses petits-enfants : Félix-Antoine Bédard-Guay (Rachel Thauvette) et Alexandre Bédard-Guay(Crystel Demers), Alice Hébert-Guay (Alexandre Beaulieu) et Lili-AnneHébert-Guay (Dominique Gagnon), Julien Guay (Alexandra Duguay) et Jasmine Guay (Kevin Bélanger), Maude Leclerc-Guay (Taylor Murphy), Gabriel Leclerc-Guay (Haitam Taha) et Camille Leclerc-Guay, Georges Guay (Chloé Ho-Pham) et Sophie Guay; ses arrière-petits-enfants : Zack, Clémence, Édouard et un à venir; sa compagne Suzette Audet, ses enfants : Marcel, France (Serge) et les membres de leur famille.

Originaire de Saint-Bernard de Beauce, il était le fils de feu dame Alice Lemieux et de feu monsieur Georges Guay; le frère et le beau-frère de : feu Jean-Paul (feu Georgette Blondeau - Thérèse Bolduc), feu Florian (Gisèle Gourde), feu Yvette (feu Raoul Drouin), Réal c.s.s.r., Bernard (feu Gloria Hodgson), feu Damien (Diane Perreault), Annette (feu Gervais Paré), Noël (Micheline Côté), feu Florence (feu Daniel Lambert), Jeanne-Mance (feu Jacques Chabot), feu Rose-Hélène, Cécile (feu Charles Ouellet), Monique (Éric Duhamel), feu Lucienne, Gisèle et Louise. Il est allé rejoindre plusieurs des membres de la famille Deschênes.

Sont aussi affectés par son départ, ses belles-sœurs : Thérèse Desrochers (feu Paul) et Lisette Bernier (feu Roger), plusieurs neveux et nièces, ses cousins, cousines et ses amis(es).

De chaleureux et sincères remerciements sont adressés aux membres de l’équipe du Centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace, pour leur dévouement, leurs attentions, leur soutien, leur accompagnement et la grande qualité de leurs soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4. https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam ou à la Fondation Fleury (venant en aide aux différents organismes sans but lucratif de Saint-Jean-Port-Joli) C.P. 492, Saint-Jean-Port-Joli (Qc), G0R 3G0

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye & Fils 4, chemin du Roy Ouest Saint-Jean-Port-Joli

Le vendredi 7 mars de 19h à 21h, le samedi 8 mars à compter de 11h30. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 8 mars 2025 à 14h en l’église de Saint-Jean-Port-Joli. L’inhumation aura lieu ultérieure- ment au cimetière paroissial « sous les étoiles » de Saint-Jean-Port-Joli.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.