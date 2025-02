Monsieur Marcel Laflamme (1933-2025)

À l’Hôpital de Montmagny le 22 janvier 2025 est décédé à l’âge de 91 ans et 11 mois Monsieur Marcel Laflamme, époux de feu Dame Ghislaine Boucher, fils de feu Dame Marie-Anne Laflamme et de feu Monsieur Louis Laflamme. Originaire de St-Damien-de-Buckland, il demeurait à Montmagny.

La famille recevra les condoléances à la:

Résidence funéraire Boulanger31, ave. de la fabrique Montmagnyle vendredi 14 février 2025 de 18h30 à 21h30. Samedi le 15 février 2025, jour des funérailles, le salon ouvrira à 9h00. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées en l’Église St-Thomas de Montmagny à 11h00. L’inhumation aura lieu au cimetière de Montmagny à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil sa compagne des 25 dernières années, Mme Liliane Lemelin. Ses enfants : Denis (Hélène Després) et Nicolas (Nicole Dorion), ses petits-enfants qu’il aimait tant : Dimitri (Edith Gagnon), Félix (Annabelle Audet), Anne-Sophie (Hubert Joncas), Raphaël, Victor et Justine, ses arrière-petits-enfants qui faisaient sa grande fierté : Louis-Edouard, Charlie, Arthur,

Rose-Alexie, Olivia et le petit Mignon à venir.

Il était le frère de : feu Paul-Louis (feu Marie Lachance), feu Delmas (feu Anita Roy), feu Cécile (feu Robert Pinel), feu Philibert (feu Doris Bilodeau), feu Gérard, feu Raymond, feu Jacques- Évariste (feu Jacqueline Flamand), Léonard (feu Jacqueline Noël), feu Jean-Marie, Julien (feu Thérèse Goulet), feu Marie-Anna (feu Jean-Guy Rémillard), Emmanuel (Pauline Gosselin), Guy (feu Agathe Brochu) et Yvon (Claire Théberge).

De la famille Boucher, il était le beau-frère de : feu Jeannine (feu Léonard Asselin), feu Gervaise (feu Conrad Labrie), feu Gaétan (feu Denise Rodrigue), Louisette (feu Jacques Drapeau), feu Gilles, Guy (feu Nicole Veer), Doris, Françoise (Michel Turcotte) et feu Rémi (Micheline Chabot).

Il laisse également dans le deuil la fille de Liliane, Julie Lemieux (Simon Bissonnette) ainsi que leurs enfants Flavie et Hugo et les membres de la famille Lemelin; ainsi que plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces et ami(e)s.

Un merci spécial au personnel de l’Hôpital de Montmagny pour le professionnalisme et les bons soins prodigués tant à l’urgence qu’en soins palliatifs.

Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/.Des formulaires seront disponibles au salon.

Pour renseignements : téléphone : 418-248-1363, sans frais : 1-800-706-1363; messages de sympathie par courriel : ruetboul@globetrotter.net ; via le site Web : www.residenceboulanger.com.

La Résidence funéraire Boulanger est membre de la Corporation des thanatologues du Québec.