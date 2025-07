Monsieur Marcel Pelletier 1940-2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 14 mai 2025 à l’âge de 85 ans et 3 mois est décédé monsieur Marcel Pelletier, époux de madame Réjeanne Avoine. Fils de feu dame Edith Gagnon et de feu monsieur Omer Pelletier, il demeurait à Sainte-Perpétue de L’Islet.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Rémi et Mylène, ses petits-enfants Laurie Pelletier et Samuel Charest. Il était le frère et le beau-frère de : feu Maurice (feu Corrine Leblanc), feu Robert (feu Denise Latulippe), Lauréat (Juliette Raymond), feu Gisèle (feu Jacques Binette), feu Hélaine (Jean-Pierre Paquin), Annette (feu Laurier Lord), feu Rachel (feu Claude Chouinard). Sont aussi affectés par son départ son beau-frère Réjean Avoine (Monique Cloutier), ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel du CLSC de Saint-Pamphile et de l’Hôpital de Montmagny pour les excellents soins. Merci également à Dr Martin Pelletier, médecin de famille et ami, sans oublier Maryse Lord, infirmière, pour son accompagnement tout au long de la maladie, jusqu’aux derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4. https://www.alzheimerchap.qc.ca/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils) 18, du Foyer Sud Saint-Pamphile Le samedi 2 août 2025 à compter de 12h. Un moment de recueillement aura lieu le même jour à 15h à la résidence funéraire. Pour renseignement ou pour transmettre vos messages de condoléances : (418) 356-3822, sans frais : 1-888-430-3822, télécopieur : (418) 356-5230, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.