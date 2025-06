Monsieur Marcel Thibault 1961-2025

C’est à l’Hôpital de Montmagny, le 26 mai 2025, à l’âge de 64 ans, que le décès de monsieur Marcel Thibault fut constaté. Il était le fils de feu monsieur François Thibault et de feu dame Rose-Annette Thibault. Il demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et natif de Saint-Eugène de L’Islet.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand1, 1re Rue Ouest Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Québec) G0R 3A0Le samedi 21 juin 2025, jour des funérailles à compter de 12h.

Le service religieux sera célébré par la suite à 15h en l’église de Saint-François et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

Il laisse dans le deuil, outre sa fille Kassandra (Michaël Gravel), ses petits-enfants : Noah et Olie, ses frères et soeurs : Louise (feu Ernest Cloutier), feu Jeannette (Jean-Guy Lafontaine), Georges(Célyne Robichaud),Yvette (Siméon Caron), feu Laurent, Paul-André (Réjeanne Lacroix), Francine(Martin Bélanger), feu Jean-Louis, Ginette, Jocelyne (feu Mario Lamarre), Gaston (Janye Thibault), ainsi que ses cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et la belle-famille Martineau.

Nous souhaitons adresser nos plus sincères remerciements aux paramédics, à l’ensemble du personnel de l’urgence de l’Hôpital de Montmagny, ainsi qu’à tous les professionnels impliqués dans le dossier depuis le tout début.

La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545,messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel: lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web www.laurentnormand.ca

