Monsieur Mario Deschamps 1963-2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 17 septembre 2025, à l’âge de 62 ans, est décédé monsieur Mario Deschamps. Fils de madame Jeannine Morin et de feu monsieur Lionel Deschamps, il demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Outre sa mère, il laisse dans le deuil ses sœurs et ses beaux-frères : Danielle (Roger Huot), Christiane (Bruno St-Onge), Johanne et Céline. Ses neveux et nièces : Mireille (Éric Fortin), François, Hélène (Clément Ferland) et Sylvie St-Onge (Alex Bernier), Karine (François Bouchard) et Pascal Deschamps (Mireille Perron) et leurs enfants. Sont aussi affectés par son départ son oncle, sa tante, ses cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’intervenant en soins spirituels Patrick Charu est pour son écoute et la qualité de son approche auprès de Mario, ainsi qu’aux membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny pour leurs attentions et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny, Québec) G5V 3R8.

http://www.fondationhoteldieumontmagny.com/ ou À La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny(Qc), G5V 4P9, www.lamaisondhelene.org

Veuillez noter que selon son désir, il n’y aura pas de période de condoléances au salon ni à l’église ; les membres de sa famille et ses proches se réuniront en privé. Vous êtes toutefois invités à assister à ses funérailles célébrées avec eucharistie le vendredi 26 septembre 2025 à 14 h 30 en l’église de Cap-Saint-Ignace. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site Web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.