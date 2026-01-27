Monsieur Marius Nadeau 1936-2025

À son domicile, le 23 décembre 2025, à l’âge de 89 ans, est décédé monsieur Marius Nadeau, époux de madame Monique Bérubé. Il était le fils de feu monsieur Ernest Nadeau et de feu dame Antoinette Vaillancourt. Il demeurait à Montmagny et natif de Saint-Joseph de Kamouraska.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2, le samedi 31 janvier 2026, jour des funérailles, à compter de 11h. Le service religieux sera célébré par la suite à 15 h en l’église Saint-Thomas de Montmagny. Vous pourrez vous joindre à eux via le site : https://youtube.com/live/8trA4Jnb6S0?feature=share à compter de 15 h pour la diffusion en direct.

Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Sainte-Hélène de Kamouraska.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique, ses frères et sœurs : feu Aurèle, feu Lauréat (feu Thérèse Roy), feu Rachel (feu Jean-Charles Chénard), feu Laurette (feu Rosaire Charest), Georgette (feu Émile Chénard), feu Clément, feu Estelle (Jean-Marc Thériault, Lise Pelletier), feu Jacqueline (feu Albert Landry), Vital (Diane Lessard), feu Norbert (feu Nicole Parent), Céline (Réjean Lévesque), feu Jean-Claude (Denise Paquette), ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Bérubé: Odette, feu Solange, Francine (Michel Goulet) et sa fille Caty Goulet (Steve Sénéchal et leurs filles Marguerite et Rose-Marie), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents, les Chevaliers de Colomb du Conseil 2634 de Montmagny et ami(e)s.La famille tient à remercier Dre Isabelle Côté de l’Hôpital de Montmagny et madame Isabelle Bonneau du CLSC de Montmagny pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Thomas de Montmagny (https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfasance/la-fabrique-de-la-paroisse-de-saint-thomas-de-montmagny/) et/ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/). Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

