Monsieur Maurice Caouette (1936-2024)

Dans son verger, le 19 mai 2024, à l’âge de 87 ans est décédé subitement monsieur Maurice Caouette, époux de madame Georgette Vézina. Il était le fils de feu dame Anne-Marie Gamache et de feu monsieur Alphonse Caouette. Il demeurait à L’Islet, secteur Saint-Eugène.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Sylvain (Diane Lemieux); ses petits-enfants : Claudia (Alexandre St-Onge) et Mathieu Caouette (Jennifer Tremblay).

Il était le frère et le beau-frère de : Jeannine (Paul-Robert Bélanger), Alcide, Armand (Monique Lavoie) et Lucien (Camille Masson); de la famille Vézina : feu Blanche (feu Georges Ouellet), feu Jeanne (feu Eddy Beaulieu), feu Lucienne (feu Fernand Brie), Philippe, feu Thérèse (feu Philippe Bernier), feu Henri et René (Thérèse Sirois).

Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents, ses amis(e)s ainsi que l’équipe de travail des Vergers et Jardins Caouette.

Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 1er juin 2024 à 15 h en l’église Saint-Eugène de L’Islet où les membres de sa famille vous accueilleront de 13 h à 14 h 50. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Saint-Eugène.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

Maison funéraire De la Durantaye et Fils

418 247-5733, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec