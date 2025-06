Monsieur Maurice Harvey 1945 - 2025

Au coucher du soleil, entouré de l’amour des siens, le sculpteur Maurice Harvey (Mau) nous a quittés le 4 juin 2025, à l’âge de 79 ans. Né le 22 septembre 1945 à St-Fulgence, il était le fils de feu Antoine Harvey et de feu Alice (Mariette) Tremblay.

Sculpteur reconnu, bon vivant mais surtout papa et grand-papa fantastique; il laisse dans le deuil, son épouse et sa muse Claire Wingen; ses enfants Chantal et Kateri Harvey, leur mère Thérèse Huot; Constance (Julien Saint-Amour Lavigne) et Sophie Harvey (Yanick Genest), leur mère Martine Caron; Didier (Sarah-Geneviève Routhier), Anthony (Jessica Thibault) et Delphine Lebel (Émile Chapdelaine), enfants de Claire; ses petits-enfants Jessy, Rosalie, Philippe, Charlie, Emile et Axel. Il était frère d’Anthony, Roseline (feu Richard Tremblay), Candide (feu Claude Gagnon), feu André (Diane Benoit), feu Adrienne (feu Lucien Laferrière), Gérardine (Gigi), feu Raymond (Gisèle Alain), feu Aurélien (Madeleine Maltais), feu Jean-Eudes, Rodrygue (Francine Côté), Laval (Diane Beaudry), Lily (Lucien Chatelle) et Monique (Raymond Labbé). Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Wingen, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que de très nombreux amis et collectionneurs.

Un merci tout spécial à Louis-Frédéric (Fred) Giasson et à Claudia Roy pour la grande amitié et l’aide qu’ils ont offert et apportée au fil des ans à Maurice. Merci à Sandra Tremblay sa technicienne inhalothérapeute; merci à Jessica Montminy, infirmière, pour son empathie lors des derniers moments de Maurice. Sincère reconnaissance à tout le personnel soignant qui, au fil des ans se sont occupés de Maurice et qui ont vu à son bien-être.

Selon ses dernières volontés il n’y aura pas d’exposition, de rencontre au salon ni de service religieux; un rassemblement en présence des membres de la famille, d’amis et de collectionneurs aura lieu d’ici quelques semaines. Une invitation sera faite à ce moment. En témoignage de sympathie, prière de faire un don à l’Association pulmonaire du Québec, 4115 Ontario St E Suite 200, Montreal, (Quebec) H1V 1J7. https://poumonquebec.ca/

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils418-598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

