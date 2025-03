À son domicile, le 2 mars 2025, à l’âge de 66 ans, est décédé paisiblement mais de façon inattendue, monsieur Michel Caron. Fils de feu dame Rita Landry et de feu monsieur Jean-Claude Caron, il demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Il était le frère de : Jocelyne (Camil Cloutier), Hélène (feu Gilles Giroux), feu Raymonde, Nicole, Lina, Carmelle (Richard Bleney), Marie-Claire (Sylvain Ouellet) et Marie-Claude.

Il laisse également dans le deuil, ses neveux et nièces : Audrey Cloutier (Paul); Serge Giroux, (Sophie et leurs enfants, Rafaël et Alec), Jacques Giroux et son fils Dominic (Marissa), Denis Giroux (Caroline); Stéphanie et Maxime Ouellet (Véronique et leurs fils Jacob et Alexis); sa tante Georgette Litalien (feu Bertrand Landry) ainsi que plusieurs cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’équipe des premiers répondants, pour leur accompagnement, leur support et la qualité de leur intervention.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny Québec) G5V 3R8. http://www.fondationhoteldieumontmagny.com/

Les membres de la famille vous accueilleront en l’église de Cap-Saint-Ignace, le samedi 15 mars à compter de 9h30.

Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 15 mars 2025 à 11h en l’église de Cap-Saint-Ignace.

Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

Maison funéraire De la Durantaye et Fils 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site Web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.