Monsieur Michel Daigle 1963 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 20 avril 2025, à l’approche de ses 62 ans, est décédé monsieur Michel Daigle.

Fils de feu dame Marie-Claire Desrosiers et de feu monsieur Normand Daigle (feu Évangéline Blanchet), il demeurait à Tourville.

Il était le frère de : feu Alain (Micheline Gagnon), son jumeau Marcel (France Deschênes), Pierre (Lynda St-Pierre), Denis Daigle (Christine Lefrançois) et Stéphanie Dubé.

Sont aussi affectés par son départ, son amie de cœur Sylvie Gamache, ses oncles et tantes, ses neveux et nièces : Alexandre et Gabrielle Daigle, leur conjoint(e) et leurs enfants ainsi que Keven Chassé, autres parents et ses amis(es).

De sincères remerciements sont adressés aux équipes de l’Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, du département d’oncologie de l’Hôpital de Montmagny et de la dialyse de l’Hôtel-Dieu de Lévis pour leur accompagnement, leur soutien et la qualité de leurs soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne du Rein, 1675 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1S 2P7.

Les membres de sa famille vous accueilleront le samedi 3 mai à compter de 9h au Salon paroissial (gymnase de l’école) 962, des Trembles Tourville, G0R 4M0.

Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 3 mai 2025 à 11h au même endroit.

Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial de Tourville.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye & Fils (C. Lavoie et Fils) 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093,courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.