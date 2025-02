Monsieur Michel Gamache (1949-2025)

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 janvier 2025, à l’âge de 75 ans, est décédé monsieur Michel Gamache, époux de madame Nicole Pelletier.

Fils de feu dame Simonne Landry et de feu monsieur Armand Gamache, il demeurait à L’Islet (Saint-Eugène).

Il était le frère et le beau-frère de : Jean-Guy (Gisèle Comeau), Yvon (Francine Morin), feu Yolande (Alain Morin) et Louise Gamache (feu Fernand Poitras) ainsi que Monique Morin; de la famille Pelletier: Jeanne (Gilbert Lizotte), feu Jean-Noël (Jeannine Beaulieu, son conjoint Réjean Landry), Suzanne (feu Gérald Leblanc - Guilmel Richard), Francine (Jean-Claude Lévesque), feu Rosaire (Réjeanne Anctil), Ginette (Jean-Claude Gagné), Céline (Jacques Lebrun) et Marc (Marcelle Beaulieu).

Sont aussi affectés par son départ, Victoria et Albert Vaillancourt ainsi que leurs parents Marie- Pier Boutin et Daniel Vaillancourt qu’il considérait comme étant de sa propre famille, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux équipes du département des soins intensifs et du 9e étage de l’Hôtel-Dieu de Lévis, pour leur soutien, leurs délicates attentions, les soins attentionnés et leur présence chaleureuse.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l’Association pulmonaire du Québec 104-6070 rue Sherbrooke Est Montréal Québec H1N 9Z9 ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe Lévis (Qc), G6V 3Z1 https://fhdl.ca/faire-un-don/

Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye et Fils

560, route du Souvenir

Cap-Saint-Ignace

le samedi 22 février à compter de 13h30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 22 février 2025 à 15h30 à la résidence funéraire et de là au crématorium.

De la Durantaye et Fils

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site Web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.