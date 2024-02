À l’Hôpital de Montmagny, le 6 janvier 2024, à l’âge de 72 ans, est décédé monsieur Michel Lemieux, époux de madame Patricia Bélanger. Fils de feu dame Ida Couillard et de feu monsieur Ernest Lemieux, il demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Simon (Nathalie Jalbert) et Mario; ses petits-enfants : Nathan et Yann.

Il était le frère et le beau-frère de : Claude (Francine D’Amours), Jean-Louis (Nicole Deschênes), Denise (Hervé Picard), feu Rita (feu Rénald Dion), Denis (Claire Thibault), Marcel (Pauline Jalbert) et France (Jacques Richard); de la famille Bélanger: Monique (feu Gérald Bergeron), Brigitte (feu Fernand Ouellet), Pierre, Gaétan (Lise Cadieux), feu Marcellin, Clément et Hélène (Jean-Claude Labbé).

Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’équipe du département d’oncologie ainsi que de l’urgence de l’Hôpital de Montmagny pour leur dévouement, la qualité de leurs soins et leurs attentions. Un merci spécial à sa sœur France pour sa présence, son soutien et son accompagnement tout au long de son cheminement dans la maladie.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8. http://www.fondationhoteldieumontmagny.com/ ou à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireDe la Durantaye & Fils, 560, du Souvenir Cap-Saint-Ignace le samedi 3 février 2024 à compter de 9 h. Un moment de recueillement en sa mémoire aura lieu en présence des membres de sa famille et de ses proches, ce même jour à 11 h à la résidence funéraire. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec