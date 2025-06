Monsieur Moïse Proulx 1928-2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 1er janvier 2025, à l’âge de 96 ans, est décédé Monsieur Moïse Proulx, époux de feu dame Alina Bélanger. Il était le fils de feu monsieur Alphonse Proulx et de feu dame Léda Blais. Il demeurait à Saint-Paul-de-Montminy. La famille accueillera parents et ami(e)s au Complexe funéraire Au cœur des Montagnes 309, 4e Avenue Saint-Paul-de-Montminy (Québec) G0R 3Y0 le samedi 7 juin 2025 à compter de 12 h. Le service religieux sera célébré par la suite 14 h en l’église de Saint-Paul-de-Montminy. Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Paul-de-Montminy. Il laisse dans le deuil, ses enfants : Michel (Sylvie Bertrand), Wilson (Sylvie Mercier), Micheline (Raymond Gagnon), Carol (Marcel Brochu), ses petits-enfants : Derrick et David Proulx, ainsi qu’Éric et Cécilia, Mathieu, Maxime et Alexandre Proulx, Olivier et Marie-Josée Lagrange et ses 17 arrière-petits-enfants.

Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : feu Gérard (feu Simone Boivin), feu Joseph (feu Simone Marceau), feu Philippe (Lauretta Labbé), feu Jeanette (feu Hector Guillemette), feu Antoine (Madeleine Bissonnette), feu Jean, feu Claude (feu Simone Marceau, Céline Chouinard), feu Gaston (feu Madeleine Guénette).

Il laisse également dans le deuil sa belle-sœur Lucette Boucher et est allé rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bélanger, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fabrique de Saint-Paul-de-Montminy. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnor- mand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

