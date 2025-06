Monsieur Napoléon Frégeau 1935-2025

À l’Hôpital de Montmagny le 12 juin 2025, à l’âge de 89 ans et 8 mois, est décédé monsieur Napoléon Frégeau, époux de madame Pauline Caron. Fils de feu dame Angelina Frigault et de feu monsieur Joseph Dominique Frégeau, il demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Christian (Hélène Morin), Danielle (feu Léon Caron), Michel (Joanne Fournier), Linda (René Godbout), Jean (Line Isabelle), Clément (Sylvie Fortin) et Claude (Marie-Josée Rousseau) ; ses petits-enfants : Audrey Caron, Mélissa, Christian et Sébastien Frégeau, Alex et Jenny Frégeau, Stéphanie et Caroline Frégeau, Jean-Philippe Godbout, Cassy, Dominic et Mathias Isabelle-Frégeau, Jessica et Étienne Frégeau ainsi que leurs conjoint(e), vingt-quatre arrière-petits-enfants et une arrière-arrière-petite-fille. Il était le frère et le beau-frère de : feu Roger, feu Sylva (feu Jeanne Lacombe), feu Jeanne d’Arc (feu Arthur Richard), feu Florent, feu Georges (feu Rita Bisson), feu Yvette (feu Antonio Brie), feu Fernand (feu Monique Frégeau), feu Paul, feu Camille (Réjeanne Perras), Ghislaine (feu Gervais Ouellet), feu Yvan (feu Jeannette Gagné) et feu Bertrand (Lyne Guillemette); de la famille Caron : feu Gabriel (feu Léopoldine Caron), feu Jeannine (feu Marcel Beaumont), feu Antonia (feu Raymond Laforest), Éliane (feu André Gaudreau), feu Rolande (feu Jean-Paul Blanchet), Thérèse (Gaétan Létourneau), feu Jacques, Margot (feu Denis Paradis), Jean-Louis(Denise St-Pierre), Nicole (Guy Lamonde), Christiane (Richard Paquet), feu Yvan et Gaétane (Rodrigue Paré). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du CLSC de Montmagny ainsi qu’à celui du 3ème étage de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d’Hélène, 350,avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils 560, route du Souvenir Cap-Saint-Ignace le samedi 28 juin à compter de 13h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 28 juin2025 à 15h30 à la résidence funéraire et de là au crématorium. Ses cendres seront inhumée plus tard au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages decondoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.