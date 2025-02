Monsieur Oscar Paradis (1930-2025)

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 février 2025, à l’âge de 94 ans, est décédé Monsieur Oscar Paradis, époux de madame Monique Moreau. Il était le fils de feu monsieur Maxime Paradis et de feu dame Yvonne Talbot. Il demeurait à Lévis et autrefois à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le dimanche 23 février 2025 à compter de 13 h 30. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 15 h 30 à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Il laisse dans le deuil, son épouse Monique, ses enfants : Réjean (Francine Caron), feu Sylvain, Josée (Christian Julien), ses petits-enfants : Ann-Marie Paradis (Raymond Carrier), Audrey Paradis (François Hudon), Olivier Julien (Crystal Fournier), Étienne Julien (Jade Drouin), Camille Julien (François-Pierre Lapointe), ses arrière- petits-enfants : Vincent, Éliot, Mia, Isaac, Aria, Léona et Jamie. Ses frères et sœurs : feu Joseph (Pit) (feu Claire Morin), feu Juliette (feu Maurice Paquet), feu Thérèse (feu Roland Leblanc), feu Donat (feu Mary James), feu David, feu Marie-Claire, Françoise (feu Jean-Paul Barde), feu Cyrille (feu Henriette Bernatchez), feu Antonio (feu Monique Gaudreau), feu Henry (Jeannine Boudreault), feu Denys (Margot Caron), feu Colombe (feu Claude Moreau). Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moreau : feu Roger (Gisèle Lislois), feu Claude (feu Colombe Paradis), Denise (Claude Gaudreau), sa filleule Johanne Moreau, ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, www.lamaisondhelene.org ou par la poste au 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9 ou à La Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny. https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnor- mand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec