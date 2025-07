Monsieur Paul Deschênes 1935-2025

Au Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 8 juillet 2025, à l’âge de 90 ans, est décédé monsieur Paul Deschênes, époux de madame Lisette Thériault. Originaire de Saint-Aubert, il était le fils de feu dame Rose-Anna Thériault et de feu monsieur David Deschênes.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Marc (Marie-Michelle Fortin) et Sylvie (Tony Chiasson) ; ses petits-enfants : Raphaëlle et Marie-Maxim Deschênes ; Benjamin et Marie-Pier Chiasson. Il était le frère et le beau-frère de : feu Léa (feu Donat St-Pierre), feu Éliane (feu Lucien Descent), feu Laurette (feu Hector Deschênes), feu Cécile, feu Gilberte, feu Thérèse (feu Irénée Robichaud), feu Irène (feu Luc Deschênes), feu Luc (feu Jeannine St-Pierre), feu Jean-Claude (Colette Gauvin), feu Suzanne (feu Gérard Fortin), Henri (Yvette Bélanger) ; de la famille Thériault : feu Jean (feu Cécile Chouinard), feu Thérèse (feu Roger Ouellet), feu Marc, feuMarie-Paule, feu Benoît (feu Emma Dumais), Guy (Noëllie Rousseau), feu Rosaire, feu Pierrette, feu René, feu Roch (Pierrette Gendron), feu Cécile (feu Edgard Gagnon), feu Georges, feu Paul. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins, cousines, autresparents et ses amis (es).

Des remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel de la Résidence les Quartiers A de L’Islet ainsi qu’à celui du Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour l’accueil, le dévouement et les soins prodigués avec chaleur humaine.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4 https://www.alzheimerchap.qc.ca/

Les membres de sa famille vous accueilleront au Salon paroissial (Sacristie de l’église) Saint-Aubert de L’Islet le vendredi 25 juillet de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 9h.

Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 26 juillet 2025 à 11h en l’église de Saint-Aubert de L’Islet, suivies de l’inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire De la Durantaye et Fils, Cap-Saint-Ignace, L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile

Pour renseignements ou messages de condoléances : (418) 598-3093,sans frais : 1-877-598-3093, télécopieur : (418) 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.