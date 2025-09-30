Monsieur Paul-Émile Campagna 1938 - 2025

Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 7 août 2025, à l’âge de 87 ans, est décédé monsieur Paul-Émile Campagna, époux bien-aimé de madame Denise Fiset. Il était le fils de feu monsieur Jean-Baptiste Campagna et de feu dame Bernadette Blais. Il demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand1, 1re Rue Ouest, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Québec) G0R 3A0, le samedi 11 octobre 2025, jour des funérailles, à compter de 11 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 h en l’église de Saint-François. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denise, ses enfants : Jocelyn (Nadia Martineau), Liette (Martin Dupont), Hugues (Lorraine Thibault), ses petits-enfants : Alex (Maripier Guimont), Jasmin (Brittany McDonald), Ellie (Étienne Pouliot), Benoit et Mahée Dupont, Laurie Campagna et ses deux arrière-petits-fils : Justin et Liam Campagna. Il était le frère de : Thérèse (Jean-Guy Ouellet), feu Marcel (Denise Vézina), Simone (feu Laurent Simard), Joseph, Marguerite (Normand Corriveau), Yvonne (Jean Corriveau), Lise (feu Hermel Bélanger), Jean-Marie (Andrée Charland), feu Rémy. De la famille Fiset, il était le beau-frère de : feu Jean-Jacques (Cécile Allaire), Bibiane (Jean Bernier), Michel (Georgette Lemieux), Lise (feu Gaston Tanguay), Réjean (Rollande Morin), Gaétan (Lucie Naud). Il laisse également dans le deuil, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l’Hôtel-Dieu de Montmagny ainsi que celui du CHSLD de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/) ou à la Fabrique de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site web : www.laurentnormand.ca

