Monsieur Raoul Pelletier (1939 - 2025)

À l’Hôpital de Montmagny, le 26 janvier 2025, à l’âge de 85 ans et 8 mois, est décédé Monsieur Raoul Pelletier. Il était le fils de feu monsieur Eugène Pelletier et de feu dame Rose-Aimée Vaillancourt. Il demeurait à Montmagny et autrefois à Cap-Saint-Ignace. La famille accueillera parents et ami(e)s à la

Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2

le vendredi 14 février 2025 à compter de 9 h. Une célébration de la Parole aura lieu par la suite à 11 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Il laisse dans le deuil, ses filles : Carmelle (Gilles Charest), Diane (Aimé Bélanger), Marie-Claude (Réjean Bolduc), ses petits-enfants : Marie-Michelle, Nadia, Vicky, Frédéric, Sabrina, Véronique, Médéric, Krystelle, Kim et Sylvio, ses arrière-petits-enfants, sa soeur et son beau-frère : Huguette (Jean-Guy Moreau), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier Dre Maude Poulin, Dre Jessica Ouellet, Dre Caroline Tanguay ainsi que le personnel du Manoir Alexandra pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la

Maison funéraire Laurent Normand inc.

115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

