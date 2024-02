Monsieur Raymond Guimont 1945-2024

Au Centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 4 janvier 2024, à l’approche de ses 79 ans est décédé monsieur Raymond Guimont, époux bien-aimé depuis plus de 54 ans de madame Aline Landry. Fils de feu dame Eva Mercier et de feu monsieur Henri Guimont, il demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils David; ses frères et soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Bertrand (Denise Beaulieu), Denis (Nicole Caron), Laurent (Denise Lavoie), feu Gérard (Diane Morin), Diane (Jean-Louis Guimont), Denise (Marcel Lavoie), Francine (AlainFournier) et feu Line; de la famille Landry : Marcel (Johanne Laverdière) et Marc (Solange Thériault).

Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à son médecin Dr Félix Richard-Chapleau ainsi qu’aux intervenants et membres du personnel du Centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace pour leurs attentions, leur dévouement, leur sollicitude et la qualité de leurs soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Parkinson Québec, 560, rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 0B6 https://parkinsonquebec.ca/ ou à La Résidence Marcelle Mallet, 91, rue du Manoir Est, Cap-Saint-Ignace (Québec), G0R 1H0.

Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le jeudi 18 janvier 2024 à 14 h en l’église de Cap-Saint-Ignace, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13 h.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et fils418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, télécopieur : 418 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.caSite Web : www.deladurantaye.qc.ca

Maison funéraire membre dela Corporation des thanatologues du Québec.