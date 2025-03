À l’Hôpital de Montmagny, le 27 février 2025, à l’âge de 79 ans et 2 mois, est décédé paisiblement monsieur Réal Carbonneau, époux de feu madame Yolande Deschamps. Fils de feu dame Berthe Vigneault et de feu monsieur Louis Carbonneau. Il demeurait à Montmagny.

Selon ses volontés, il ne sera pas exposé et aucun service funéraire ne sera tenu. Il a été confié à la Maison funéraire Laurent Normand pour crémation.

Il laisse dans le deuil, ses fils : Léo Carbonneau (Lise Daigle) et Stéphane Carbonneau (Joanie Martel), ses petits-enfants : Tomy et Luc Carbonneau (Joséanne Lavoie), son amie de cœur Francine Poitras, ses frères et sœurs :Adrien (feu Yvette Gougeon), Louisette (feu Guy Dugas) et feu Nicole, ses cousins et cousines ainsi que ses bons amis du parc Saint-Nicolas et du Centre d’achat de Montmagny.

Un remerciement spécial au personnel de l’urgence et du 3e étage de l’Hôpital de Montmagny pour le très bon service offert, ainsi que leur dévouement et leur compassion. La famille tient également à remercier le personnel ambulancier de Montmagny.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm ou à La Maison d’Hélène, www.lamaisondhelene.org ou par la poste au 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9.

