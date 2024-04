Monsieur Réal Caron (1965-2024)

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 18 mars 2024, à l’âge de 58 ans est décédé monsieur Réal Caron, fils de dame Monique Dubé et de feu monsieur Léopold Caron. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.

Outre sa mère, il laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs: Geneviève, Brigitte, Jean-Julien (Noël Marceau), Gisèle (Robert Côté), Lucie (feu Mohan Rajagopal), Marc (Chantal Dubé); ses neveux et nièces : Émilie, Élise et Vincent Desrosiers, Zacharie Pacikonski, Tamil et Nila Rajagopal; leur conjoint(e) ainsi que leurs enfants.

Sont aussi a ectés par son départ, plusieurs oncles et tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel de La Maison d’Hélène pour leur accompagnement et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils 4, ch. du Roy Ouest Saint-Jean-Port-Joli le samedi 6 avril à compter de 12 h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 6 avril 2024 à 14 h à la résidence funéraire. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial « au bord de l’eau ».

De la Durantaye et Fils Cap-Saint-Ignace, L’Islet Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093 courriel info@deladurantaye.qc.ca Site web www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec