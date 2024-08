Malgré le temps qui passe, ton souvenir ne pourra pas jamais s’effacer. Tu continueras toujours de vivre dans nos pensées et dans nos cœurs. Nous t’aimons tellement. Ton épouse Francine, tes enfants Frédérick, Anne-Geneviève et Claudine ainsi que tes petits-enfants Erika et Julien et les membres de leur famille.