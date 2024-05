Monsieur René Caissie (1944-2024)

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 mai 2024, à l’âge de 79 ans, est décédé monsieur René Caissie, fils de feu Joseph Caissie et de feu Claire Lavoie. Il demeurait à Beaumont. Il laisse dans le deuil ses enfants : Philippe (Marie-Ève Roy) et Marie-Isabelle (Pierre Couture); ses petits-enfants : Laurie-Anne et Hugo, Félix-Antoine, Jérémie et Maélie; sa soeur et son frère : feu Wilfrid, Aline (feu Roland Marois), Yves (feu Gisèle Simoneau), feu Noëlla (feu Denis Fournier) et feu Donald; ses neveux et nièces : Serge, Gaétan et Carole Marois, Hélène Caissie; ses autres parents et ami(e)s; la mère de ses enfants Françoise Garant; ainsi que les membres de la famille Garant.

Sincères remerciements au personnel du 8e étage et de l’unité des soins palliatifs de l’Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire en invitant l’un de vos proches à partager un bon repas ou une activité avec vous.

La famille vous accueillera au Complexe Blais, Gilbert & Turgeon, 6100, boulevard Wilfrid-Carrier, Lévis, secteur Desjardins le vendredi 24 mai de 18 h à 21 h et le samedi 25 mai à compter de 9 h. La cérémonie sera célébrée le samedi 25 mai à 11 h, à la salle de recueillement du Complexe.