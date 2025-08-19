Monsieur René Morneau 1945 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 24 juillet 2025, à l’âge de 79 ans, est décédé monsieur René Morneau; il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Il est allé rejoindre ses parents, Lucienne Bélanger et Joseph-AntoineMorneau, sa sœur Anne et son beau-frère Robert Chouinard.

Il laisse dans le deuil sa filleule Sophie Thibault (Sébastien Morin), leurs filles Alexanne, Maély et Olivia ; la grand-mère de Sophie, Madame Cécile Jean avec qui il a partagé plusieurs années de sa vie ainsi que ses enfants : Jean-Paul, Gérald, Diane et Sylvie Laurendeau et leur famille. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux Pascal et Rémy Chouinard et leur famille, ses cousins et cousines, autres parents et ses amis(es).

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils, 4, ch. du Roy Ouest ; Saint-Jean-Port-Joli le samedi 23 août à compter de 13h.

Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 23 août 2025 à 14h à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial « sous les étoiles » de Saint-Jean-Port-Joli.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues duQuébec.