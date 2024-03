Monsieur Richard Bélanger (1957-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 19 février 2024, à l’âge de 66 ans, est décédé monsieur Richard Bélanger, époux de madame Donaltienne Lemieux. Fils de feu dame Laurentia Richard et de feu monsieur Amédée Bélanger, il demeurait à Saint-Cyrille-de-Lessard, comté de L’Islet.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Emilie (Pierre-Luc Dubois) et la mère de celle-ci Céline Gamache. Il était le grand-père de: feu Lili-Rose, Justin, Hubert et Arnaud.

Sont aussi affectés par son départ, les enfants de son épouse : Martine, Sylvie (Sylvain Emond), Dany (Marco Bélanger) et Dominique (Claude Cloutier); ses sœurs : Diane et Francine (Gilles Leblanc); ses neveux et nièces : Jasmin et Martine De Ladurantaye, Justine et Xavier Leblanc; les membres de la famille Lemieux : feu Joseph-Arthur Lemieux (feu Julie Cloutier), feu Louis-Georges, et Gilbert (Chantal Normand) ainsi que ses cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s

De sincères remerciements sont adressés aux médecins et membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny pour leurs attentions, leur soutien et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3 http://www.cancer.ca/fr-ca ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny Québec) G5V 3R8 http://www.fondationhoteldieumontmagny.com/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la Salle des Chevaliers de Colomb 247, boulevard Nilus-Leclerc L’Islet (Québec) G0R 2C0 le samedi 16 mars à compter de 9 h 30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 16 mars 2024 à 11 h 30 au même endroit. Ses cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial « à l’ombre du clocher » de Saint-Cyrille.

Pour renseignements ou messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec