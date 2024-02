Au Centre d’hébergement Saint-Fabien-de-Panet, le 1er février 2024, à l’âge de 80 ans est décédé monsieur Richard Gaudreau, époux de madame Christiane Lévesque. Fils de feu dame Bérangère Fournier et de feu monsieur Ulric Gaudreau, il demeurait à Montmagny.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie, Caroline (David Carrier), Marie-Josée (Bernard Blondeau), François (Eva Enders); ses petits-enfants : Ludovic et Gabriel, Samuel et Marie-Jeanne, Édouard ainsi qu’Anna et Lucas.

Il était le frère et le beau-frère de : Louise (feu Jules Pouliot), Hugues, Diane (Marc Borne), Francine (Jean Lacerte), Jean (Monique Ruel), feu Sylvie (Jean-Yves Vincent); de la famille Lévesque : Danielle, Guylène et Josée. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les membres de la famille de feu Louise Thériault, sa première épouse.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel du Centre d’hébergement Saint-Fabien-de-Panet pour leur accompagnement et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4 https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam

Des formulaires seront disponibles au salon.

Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 10 février 2024 à 15 h en l’église Notre-Dame-de-Bonsecours de L’Islet, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13 h 30. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.

