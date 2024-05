Monsieur Richard Morin (1949-2024)

Ce qui est le plus important avec la mort, c’est de cultiver la présence dans l’absence.

Vous avez été nombreux à partager notre peine lors du décès soudain de Richard. Cela nous a beaucoup touchés. Votre soutien et vos paroles réconfortantes ont été un baume sur notre douleur. Votre présence lors de la rencontre après les funérailles nous a permis de constater, une fois de plus, toute l’affection que vous aviez pour lui et pour nous.

Richard avait des amis précieux qui ont été présents pendant ces moments qui serrent le cœur. Merci pour tout !

À tous les membre de nos familles, à ses collègues de travail, à ses compagnons de voyage, à ses clients et à ses amis, merci du fond du cœur.

Homme de cœur et de tradition, comme son père, Richard avait choisi la Résidence funéraire Boulanger où il avait travaillé plus jeune. Merci de votre écoute, de votre respect et du professionnalisme de votre équipe.

Sa conjointe Guylaine, ses enfants Geneviève et Alexandre, sa belle-fille Émilie