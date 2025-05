Monsieur Robert Masson 1959 - 2025

À l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 8 mai 2025, à l’âge de 65 ans, est décédé monsieur Robert Masson. Il était le fils de feu monsieur Raymond Masson et de feu dame Jeannette Walsh. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace et autrefois à Montmagny.

Une prière d’Adieu aura lieu le vendredi 30 mai 2025 à 10h au Mausolée de Montma- gny. Parents et ami(e)s seront les bienvenus.

Il laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : feu Murielle (feu Roger Chamberland), Jovette, feu France (Gaston Gosselin), feu Lise (feu Denis Paquet), feu Richard,Carole (Claude Langlois), Léo, Lucie, Diane (Raynald Bolduc), Luc (France Bouchard), ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel de l’Hôpital Laval de Québec, Gilbert Samson, Christian Bilodeau, Yannick, Réjean Thibault ainsi que Gérald Blanchet.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation-IUCPQ. (https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq//IM/)

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2 Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

