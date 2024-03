Il s’est écoulé quatre ans depuis que tu nous as quittés. Ton départ a laissé un immense vide dans nos vies. Même si on dit que le temps arrange les choses, notre peine est toujours aussi grande et sans cesse présente. Continue de veiller sur nous comme tu l’as toujours fait.

Ton épouse Lisette,

Tes enfants : Ghislain, France, Serge, ainsi que tes petits-enfants