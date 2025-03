Alors que nous étions très peinés par le décès de M. Roger Gervais, votre sympathique présence, vos paroles d’encouragement, nous ont apporté réconfort et espérance. Pour ce témoignage d’amitié et de fraternité, nous vous disons un merci ému et sincère.

Son épouse France et ses fils Samuel et Jordan ainsi que les membres de leur famille, Daniel et son fils Justin.