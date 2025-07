Monsieur Roger Théberge 1953-2025

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 juillet 2025, à l’âge de 72 ans, est décédé monsieur Roger Théberge, époux de madame Ginette Mercier. Fils de feu dame Rollande Bernier et de feu monsieur Alfred Théberge, il demeurait à Lévis et autrefois à Cap-Saint-Ignace.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa sœur Denise, ses enfants : Sylvain (Karine Morin) et Julie (Marc-André Beaudoin); ses petits-enfants : Majoric Belanger (Alexandra Brodeur), Théo (Felicia Chabot), Jessyka, Luka (Liseth Rodriguez Sanchez), Océane et Stefanie Blouin, ainsi qu’Éloise (Benjamin Trudel) et Xavier Lahaie (Ximena Palomares); ses arrière-petits-enfants: Jacob et Romy Bouthot; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Mercier : Suzanne (Denis Rémillard), Mariette (Yvon Landry), Normand (Denise Guérin), Denis, feu Alain (Julie Roy), Jean-Pierre et Francis (Marie-Claude Lizotte).

De sincères remerciements sont adressés au Dr Alain Filion et aux équipes du CRIC Chaudière-Appalaches ainsi que de l’Hôtel-Dieu de Lévis, pour leur chaleur humaine, leur dévouement, leur soutien ainsi que la grande qualité de leur accompagnement et des soins apportés. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolf, Lévis (Québec), G6V 3Z1. https://fhdl.ca/faire-un-don/

Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils 560, route du Souvenir Cap-Saint-Ignace le vendredi 1er août de 19h à 21h, le samedi 2 août à compter de 9h30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 2 août 2025 à 11h à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.