Monsieur Roland Gaumond 1924-2024

À l’Hôpital de Montmagny, le 4 janvier 2024, à l’âge de 99 ans est décédé M. Roland Gaumond, époux de feu Mme Gisèle Laflamme et conjoint de feu Henriette Lord. Il était le fils de feu Émile Gaumond et de feu Evelyne Thibault. Il demeurait à Montmagny.

La famille recevra les condoléances à la : Résidence funéraire Boulanger 31, av. de la Fabrique Montmagny le samedi 3 février à compter de 11 h 30. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées ce même jour à 14 h en l’église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Il laisse dans le deuil ses enfants : Nicole (Frédéric Munari) et François; ses petits enfants : Kevin et Tommy Munari (Emmanuelle Henri); ses arrière-petits-enfants; Eliane et Jasmine Munari. Il était le frère de : feu Lucienne (feu Maurice Bernier), feu Béatrice (feu Guy Clouston), feu Napoléon (feu Géraldine Têtu), feu Jeanne, feu George-Henri (Tali), feu Marie, feu Ludger (Dolorès Bélanger), feu Zoé (feu Paul Paris), feu Thérèse (feu Jean Ruel), feu Aline (feu Candide Corriveau), Georgette (feu Lauréat Boulay),feu Murielle (feu Gaston Dumas) et feu Jacqueline. De la famille Laflamme, il était le beau-frère de : feu Ernest (feu Rita Touchette), feu Roland (Jeanne D’Arc Marceau), Agathe (feu Robert Giguère), feu Maurice (Monique Laliberté), Gabrielle (Jules Bouchard), Alma, Alphonse (Lucie Rocheleau) et Yvonne (André Martineau). Il laisse également dans le deuil les enfants de Mme Henriette Lord : Geneviève Morin (Richard Guimont), Julie Morin (Raymond Sauvageau), Daniel Morin (Renée Blais), les petits-enfants de Mme Henriette, plus particulièrement Charles qui lui a rendu de nombreux services; ainsi que plusieurs neveux et nièces.

Un grand merci à ses amis Hélène et Bernard grâce à qui papa a pu rester autonome dans la maison, ainsi qu’à Gilles et Louisette.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/