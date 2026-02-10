Monsieur Rosaire Bilodeau 1938-2026

Au Centre d’hébergement de Saint-Raphaël, le 10 janvier 2026, à l’âge de 87 ans, est décédé monsieur Rosaire Bilodeau, fils de feu monsieur Rosario Bilodeau et de feu dame Augustine Cadrin. Il demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille accueillera parents et ami(e)s à L’Église de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud506, chemin Saint-François Ouest, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Québec) G0R 3A0, le samedi 14 février 2026, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11h en l’église de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Berthier-sur-Mer.

Il était le père de feu Suzanne et de feu Denise. Il laisse dans le deuil, ses petits-enfants dont il était si fier : Vicky, Lindsay, Pier-Luc et Ann-Sophie (Christopher), ses frères et sœurs : feu Sœur Annette, feu Charles (feu Simone Morin), feu Rita (feu Eugène Brochu), feu Marguerite (feu Oscar Guillemette), feu Richard, et Yvon. La mère de ses enfants, Jeannine Catellier, de même que ses neveux et nièces, dont Gilles (Tina Forgue) et René (Rita Couture) avec qui il a partagé de nombreuses années de travail, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel du Centre d’hébergement de Saint-Raphaël ainsi que le personnel de la Résidence Fleuribel de Honfleur pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Rayon d’Espoir de la MRC Bellechasse, 80, Boul. Bégin, Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0.

La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca

ou via le site web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec.