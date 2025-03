Monsieur Rosaire Lavoie (1951-2025)

À l’Hôpital de Montmagny, le 29 janvier 2025, à l’âge de 74 ans et 2 jours, est décédé monsieur Rosaire Lavoie, fils de feu dame Marie-Ange De Ladurantaye et feu monsieur Edmond Lavoie, il demeurait à L’Islet.

Par son immense amour pour ses proches et sa grande générosité, Rosaire continuera d’inspirer tous ceux qui l’ont aimé : Son fils, Patrick Lavoie, sa belle-fille,Vicky Robin et ses petits-enfants, Félix et Madison Lavoie, Sa compagne de vie, Madeleine Lamarre et son fil Stéphane Caron, sa conjointe Annie-Pier Debonville, ses petits-enfants Charlotte et Julien Caron, ainsi que les membres de la famille. Ses frères, sa sœur, ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, amis, ainsi que la famille Coulombe. Samedi le 8 mars, à compter de 9h, les membres de sa famille vous accueilleront pour lui rendre hommage à la résidence funéraire

De la Durantaye & Fils61 chemin des Pionniers Est L’Islet.

Par la suite, une célébration en sa mémoire aura lieu dans l’intimité des membres de sa famille et de ses proches le 8 mars 2025 à 11h, au même endroit. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de L’Islet.

Pour renseignements ou messages de condoléances :

(418) 247-5733, sans frais : 1-877-598-3093, télécopieur : (418) 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.