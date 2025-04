Monsieur Rosario Montminy 1931 - 2025

Au CHSLD Saint-Eugène – Maison de la Montagne, le 2 janvier 2025, à l’âge de 93 ans, est décédé Monsieur Rosario Montminy, époux de dame Yvonne Asselin. Il était le fils de feu monsieur Alphonse Montminy et de feu dame Anna Théberge. Il demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

La famille accueillera parents et ami(e)s en l’église de Saint-François534, chemin Saint-François Ouest Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Québec) G0R 3A0 le samedi 5 avril 2025, jour des funérailles, à compter de 12 h 00. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 h 00 en l’église de Saint-François. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse Yvonne, ses enfants : Luce (Benoît Fontaine), Alphonse, Yvon (Agathe Beaumont), ses petites-filles : Justine Montminy (Stephen Valente), Dominique Montminy (Alexandre Gamache), ses arrière-petits-enfants : Léanne, Éloi et Laurent Gamache, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Asselin : feu Roland (feu Bérangère Asselin), Annette (feu Ovila Garneau), feu Raymond (feu Annette Morneau), Julienne (feu Yvan Roy), feu Hélène (feu Fernand Lalonde), feu Georges (Claudette Gagnon), feu Marie-Claire, feu Germain (feu Rita Blanchet), feu Pauline (feu Adalbert Haché), Denise, Diane (Yvon Julien), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier chaleureusement l’équipe multidisciplinaire du CHSLD Saint-Eugène pour leur dévoue- ment, leur bienveillance et les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, www.alzheimerchap.qc.ca, ou à La Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, www.coeuretavc.ca/. Des formulaires seront disponibles à l’église.

La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

