Monsieur Simon Adam 1949 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 31 juillet 2025, à l’âge de 76 ans, est décédé monsieur Simon Adam époux de feu dame Francyne Audet. Fils de feu dame Berthe Méthot et de feu monsieur René Adam, il demeurait à L’Islet et a demeuré plusieurs années à Charlesbourg.

Il était le père de François Painchaud (Sophie Villeneuve), feu Julie Adam (Jean-Christophe Ouellet) et de feu Geneviève Adam ; le grand-père de Charlotte et Laurent Painchaud; le frère et le beau-frère de Claire (Bernard Faucher), Bernard (Marie Rousseau) et François Adam (Gaetane Dorion). Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Audet, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s, plus particulièrement Gabriel Javaux (Josée Tremblay).

De sincères remerciements sont adressés à tout le personnel médical de l’hôpital de Montmagny, spécialement au département d’oncologie pour leur soutien et leurs bons soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3, http://www.cancer.ca/fr-caLes membres de sa famille vous accueilleront à la Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville 325, chemin du Hibou Stoneham-Tewkesbury, G3C 1R6 le samedi 4 octobre à compter de 11h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 4 octobre 2025 à 13h au même endroit. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial de Stoneham.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.