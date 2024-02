Monsieur Tommy Groleau 1978-2024

À La Maison d’Hélène, le 30 janvier 2024, à l’âge de 45 ans et 5 mois, est décédé, entouré de l’amour des siens, monsieur Tommy Groleau, conjoint de madame Nadine Lévesque. Il était le fils de feu monsieur Charles-Aimé Groleau et de dame Gilberte Veilleux. Il demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2le jeudi 8 février 2024 de 19 h à 21 h et vendredi, jour des funérailles à compter de 11 h. Le service religieux sera célébré le vendredi 9 février 2024 à 14 h en l’église Saint-Thomas de Montmagny et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au Columbarium du Complexe funéraire Laurent Normand.

Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Nadine, ses enfants Léa et Samuel, sa mère Gilberte Veilleux (feu Charles-Aimé Groleau, Ghislain Lessard), sa sœur Nathalie (Marquis St-Pierre), ses beaux-parents Gaston Lévesque (Darielle Courbron), sa belle-sœur Mélanie (Réal Lévesque), son beau-frère Bernard (Farrah Gaumont), ses neveux et nièces : Sabrina Roy (Michel Giguère), Noémie Roy (Samuel Gilbert), Vincent, Noémie, Maxime, Sara-Maude et Thomas Lévesque. Sont aussi affectés par son départ, ses oncles et tantes, cousins, cousines, également ses collègues de travail, de nombreux coéquipiers sportifs, plusieurs ami(e)s et son fidèle compagnon Brady.

La famille désire remercier Dre Boulanger et le personnel de La Maison d’Hélène ainsi que le personnel d’oncologie de l’Hôpital de Montmagny pour leur soutien et les bons soins prodigués. La famille tient également à remercier les précieux ami(e)s de Tommy qui l’ont accompagné tout au long de son combat.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, www.lamaisondhelene.org ou par la poste au 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 et/ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621 par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

