Mr. Jacques Francoeur & Mme Aline Bélanger

À La Maison d’Hélène de Montmagny le 9 juillet 2025, à l’âge de 70 ans, est décédé, entouré de l’amour de sa famille, monsieur Jacques Francoeur, conjoint de madame Aline Bélanger (décédée quelques jours après, soit le 19 juillet). Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.

Originaire de Saint-Louise, il était le fils de feu dame Lisette Lapointe et de feu monsieur Raymond Francoeur.

Il laisse dans le deuil ses filles : Julie (Anthony Pelletier) et Camille Francoeur (Éliot Morin). Il était le frère et le beau-frère de : Jocelyn (Chantal Pelletier), Louis, Martin (Lucie Ouellet), Céline (Mario Lévesque), Pierre (Martine Leblanc), Élaine (O’neil Chouinard) et Sonia Francoeur (Réjean Chouinard) ; de la famille Bélanger : Francine (Eugène Fortin), feu Vincent, Réjean (Jocelyne Pelletier), Mario, Lucien (Brigitte Bourgault) et Micheline (André Bilodeau).

Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses précieux amis.

De profonds et sincères remerciements sont adressés à tous les membres de la merveilleuse équipe de La Maison d’Hélène, pour la chaleur de leur accueil et de leur accompagnement, leur dévouement, leur soutien et les délicates attentions portés envers Jacques, Aline et leurs proches.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

À La Maison d’Hélène de Montmagny le 19 juillet 2025, à l’âge de 66 ans, est décédée entourée de l’amour de sa famille, madame Aline Bélanger. Elle est allée rejoindre son conjoint monsieur Jacques Francoeur (décédé quelques jours avant, soit le 9 juillet). Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Originaire de Saint-Roch-Des-Aulnaies, elle était la fille de feu dame Marguerite Vézina et de feu monsieur Raymond Bélanger.

Elle laisse dans le deuil ses filles : Julie (Anthony Pelletier) et Camille Francoeur (Éliot Morin). Elle était la sœur et la belle-sœur de : Francine (Eugène Fortin), feu Vincent, Réjean (Jocelyne Pelletier), Mario, Lucien (Brigitte Bourgault) et Micheline Bélanger (André Bilodeau); de la famille Francoeur : Jocelyn (Chantal Pelletier), Louis, Martin (Lucie Ouellet), Céline (Mario Lévesque), Pierre (Martine Leblanc), Élaine (O’neil Chouinard) et Sonia (Réjean Chouinard).

Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses précieux amis et amies, ainsi que ses fidèles clientes de toujours et des dernières années, avec qui elle partageait de beaux moments d’échange et de complicité.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de La Maison d’Hélène, pour leur compassion, leur dévouement et la qualité de leurs soins qui ont été une source de réconfort et de soutien inestimable. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Il sera possible de venir rendre hommage à Aline et Jacques le dimanche 3 août 2025 à la Salle de la Vigie (Située au Parc des Trois-Bérets) 260, rue Caron Saint-Jean-Port-Joli où les membres de leur famille accueilleront à compter de 13h30. Une célébration en leur mémoire aura lieu au même endroit à compter de 16h. Les urnes d’Aline et de Jacques seront par la suite déposées au columbarium de la maison funéraire De la Durantaye et Fils à Saint-Jean-Port-Joli. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.caSite web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.