450 000 $ remis aux aînés de la région

Le député de Montmagny - L’Islet – Kamouraska - Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, est heureux d’annoncer qu’un financement de plus de 450 000 $ vient d’être accordé à 23 organismes de la circonscription, pour des montants alloués variant entre 3 000 $ et 25000 $, soit le montant maximal accordé pour des projets communautaires dirigés et proposés par des aînés.

« Grâce à l’appui financier important du programme Nouveaux Horizons, nous verrons encore cette année se concrétiser des améliorations essentielles pour nos aînés dans notre comté. Mon équipe et moi sommes heureux de contribuer à ces réussites en soutenant les organismes locaux dans la préparation de leurs demandes », a affirmé le député.

Les projets vont de la rénovation de la salle de l’âge d’or du Club FADOQ Saint-François (11 164 $) à la modernisation des espaces de rencontre pour les groupes d’aînés de Saint-Antoine-de-L’Isle-aux-Grues (3 146 $), en passant par le développement du pickleball à Montmagny (7 000 $).