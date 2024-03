Cinq chefs honorés lors du Renaud-Cyr

Deux chefs sont lauréats de la catégorie Chef, soit Kim Côté du restaurant Côté Est situé à Kamouraska et Sébastien Laframboise du restaurant Le Parlementaire de Québec. Dans la catégorie Artisan, le gagnant est Jean-François Pelchat de La Villa Vinaigres & Jardins de Saint-Pierre-de-Broughton. Pour la catégorie Enseignant, Éric Archambault du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l ’Avenir de Rivière-du-Loup est le lauréat. Finalement, la distinction Hommage, Remerciements et Reconnaissance a été remise à Jean-Paul Grappe, chef et enseignant de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec.

« Renaud Cyr était un ardent défenseur de sa région et un précurseur dans l’utilisation des produits locaux. Son enseignement et sa philosophie continuent à influencer la scène gastronomique québécoise, en valorisant les produits du terroir », déclare Frédéric Cyr, fils de Renaud Cyr et Directeur culinaire du Fairmont Le Château Frontenac.