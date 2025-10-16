Créneau carrefour jeunesse : 1 354 500 $ pour soutenir les jeunes de la Côte-du-Sud

Le député de la Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, confirme, au nom du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Samuel Poulin, qu’une somme de 1 354 500 $ sera investie dans les MRC de Kamouraska, L’Islet et Montmagny pour soutenir trois organismes partenaires du programme Créneau carrefour jeunesse.

Cette contribution gouvernementale s’inscrit dans un investissement total de 55,5 millions de dollars sur trois ans accordés au Créneau carrefour jeunesse dans le but d’appuyer les activités des carrefours jeunesse-emploi sur l’ensemble du territoire québécois.

Le Créneau carrefour jeunesse a pour objectif d’accompagner les jeunes de 15 à 35 ans dans leur transition vers la vie adulte.

Dans MRC de Kamouraska, L’Islet et Montmagny, les sommes octroyées permettront de soutenir les organismes admissibles pour qu’ils puissent continuer à favoriser la persévérance scolaire et l’autonomie personnelle des jeunes, à augmenter la participation de ces derniers à des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat, et à encourager leur présence dans des lieux décisionnels.

« Offrir aux jeunes les moyens de croire en eux, de s’accomplir et de s’ancrer dans leur milieu, c’est investir dans notre avenir collectif. Le soutien apporté par le Créneau carrefour jeunesse contribue directement à la réussite et à la fierté de toute notre région », souligne Mathieu Rivest.

Depuis sa mise en œuvre en 2016, le programme Créneau carrefour jeunesse oriente ses activités pour répondre à quatre enjeux principaux, soit le décrochage scolaire des jeunes, leurs difficultés d’intégration socioprofessionnelle et leur faible participation citoyenne ainsi que le faible taux de démarrage d’entreprise chez cette partie de la population.

Par ailleurs, ce programme s’inscrit dans le Plan d’action jeunesse 2025-2030, qui vise à soutenir, à outiller et à valoriser les jeunes dans les différentes sphères de leur vie.